Foto: Marcos Hermes Sepultura: o que realmente foi determinante para o fim da banda





Quando o Sepultura anunciou recentemente o fim de suas atividades , o mercado

musical foi pego literalmente de surpresa.

Um dos grupos brasileiros de maior sucesso na história da música não dava

qualquer sinal de esgotamento. E o seu prestígio internacional sempre esteve

intacto.





Mas, de acordo com o guitarrista Andreas Kisser , algo foi determinante para que

os integrantes do Sepultura decidissem encerrar as atividades do grupo.

E tudo tem a ver com o novo disco da banda.

"Tudo acaba se envolvendo na decisão. Eu estava muito pressionado em fazer um disco novo do Sepultura. Seria fazer só por fazer. Acho que o ‘Quadra’ é muito forte ainda. Tem muita coisa a fazer com ele. Gravar um disco ao vivo etc." , iniciou Kisser em entrevista ao Rockast .

E continuou: "Enfim, acho que tudo envolve esse tipo de decisão. O mais importante é estarmos em paz com isso. Não pensar no que poderia ser. Não ser forçado a fazer certas coisas. Dentro da arte, a liberdade é fundamental. Óbvio que também quero me desenvolver em outras partes, me dedicar mais ao violão. Abrir portas para outros projetos. Não tenho uma coisa definida ainda e nem quero ter", concluiu o guitarrista.

Quadra é o disco mais recente do Sepultura , lançado em 17 de fevereiro de 2020 pela BMG , através da Nuclear Blast .