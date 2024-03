Foto: Divulgacao Fifth Harmony quer encerrar hiato de seis anos e estuda retorno





Tudo indica que o Fifth Harmony quer encerrar o hiato que perdura por seis anos .

O grupo formado pelas estrelas Normani, Lauren Jauregui, Ally Brooke, Dinah Jane e Camila Cabello já está conversando sobre um possível retorno.





E as conversas estão bem adiantadas .

O Fifth Harmony surgiu no mundo pop em 2012, depois que elas se destacaram no reality show musical The X Factor nos EUA. Três anos depois, elas lançariam seu álbum de estreia, intitulado Reflection , pela Sony Music , via Epic Records .

Porém, em 2016, Camila Cabello anunciou sua saída do grupo para focar em sua carreira solo. Já em 2018, o Fifth Harmony anunciou oficialmente que o grupo entraria em um hiato por tempo indeterminado .

A integrante Ally Brooke chegou a comentar em sua conta oficial no X sobre um provável comeback do grupo.

“Estou emocionada em ver que há muito interesse em torno do Fifth Harmony. A reunião tem muitos significados e embora não haja nenhuma reunião oficial da banda acontecendo no momento, algumas lindas amizades e relacionamentos estão lentamente se reunindo de uma forma curativa e fortalecedora”, disse.

Desde seu início há 12 anos, o Fifth Harmony contabiliza mais de 15 milhões de cópias certificadas pela RIAA nos EUA, de um total de 33 milhões de cópias vendidas globalmente , sendo elogiado pela revista Time .

Para se ter ideia do sucesso do grupo, ele conquistou o maior número de álbuns no TOP 10 da Billboard 200 , a principal parada de álbuns dos EUA, do que qualquer outro grupo feminino no século 21 .

Entre seus grandes sucessos, estão os singles Miss Movin' On, Boss, Work From Home (com Ty Dolla $ign ), entre outros.