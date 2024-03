Foto: Norman Jean Roy Jennifer Lopez estreia novo documentário no Prime Video





A estrela latina Jennifer Lopez , ícone global da música e do cinema, estreou na última semana o documentário A Maior História de Amor Nunca Contada , já disponível na plataforma de streaming Prime Video .

O audiovisual, dirigido por Jason Bergh , apresenta uma visão profunda do processo criativo do álbum This Is Me… Now , lançado em fevereiro deste ano, e da produção This Is Me… Now: A Love Story , explorando as experiências e reflexões de JLo ao longo de 20 anos de carreira .





A produção audiovisual também destaca a colaboração de Lopez com figuras notáveis da indústria e sua habilidade em transcender os limites da música e do cinema. Com um olhar inédito sobre os bastidores, os espectadores serão testemunhas das dificuldades e triunfos enfrentados por Lopez até o lançamento de This Is Me… Now .

O primeiro single do álbum, Can't Get Enough , já se consolidou como um sucesso estrondoso, carregada de sensualidade e ritmo contagiante, acumulando mais de 4 milhões de streams somente no Spotify e quase 30 mil vídeos com o áudio oficial

no TikTok .

A faixa ganhou versões alternativas com a rapper Latto (cujo clipe já acumula mais de 5 milhões de visualizações no YouTube ) e o DJ brasileiro Bruno Martini , disponíveis na versão deluxe do álbum, e foi apresentada ao vivo no lendário programa humorístico Saturday Night Live, junto de Latto e de Redman .

Escrito e gravado em sua casa em Los Angeles (EUA) em 2022 e 2023, This is Me… Now une R&B, hip-hop e pop , com colaborações de uma lista de produtores renomados, incluindo Rogét Chahayed, Angel Lopez e Jeff "Gitty" Gitelman .

Entre os compositores e produtores adicionais estão HitBoy, Tay Kieth, Yeti Beats, Carter Lang, Kim "Kaydence" Krysiuk, Jason Derulo e Brandon Riester .

Jennifer Lopez estabeleceu-se não apenas na música, mas também como uma estrela de cinema de renome. Seu filme de 2023, The Mother , foi um dos mais assistidos na Netflix , acumulando mais de 239 milhões de horas vistas . A artista também é a única a alcançar o primeiro lugar simultaneamente nas paradas com um álbum e um filme , com um faturamento global de mais de US$ 3 bilhões em bilheteria.

Em sua carreira musical, Lopez vendeu mais de 80 milhões de discos em todo o mundo , atingindo 15 bilhões de streams globais e mais de 18 bilhões de visualizações em seus clipes .

Suas conquistas incluem ainda indicações a prêmios como o Grammy e o Globo de Ouro .

O álbum This Is Me... Now está disponível para streaming em todas as plataformas pela BMG .

Confira o trailer de Jennifer Lopez: A Maior História de Amor Nunca Contada :