Foto: Reprodução / YouTube Stevie Wonder pode estar a caminho do Brasil

Stevie Wonder , uma das maiores lendas da soul music e R&B em todos os tempos, pode estar próximo de acertar seu retorno ao Brasil ainda em 2024 .

De acordo com informações do colunista Lauro Jardim , de O Globo , o dono de clássicos como Superstition e Overjoyed , está negociando sua apresentação no Rock In Rio desde ano pelo cachê de US$ 3 milhões (algo em torno de R$ 14,8 milhões no câmbio atual).





Se for confirmada sua vinda, Stevie Wonder marca seu retorno ao festival após quase 13 anos .

Ao longo de sua brilhante carreira como cantor, compositor e pianista, Stevie Wonder vendeu mais de 100 milhões de discos em todoo mundo , conquistando 25 estatuetas do Grammy e um Oscar em 1984.

Ele também foi um dos grandes nomes que marcaram época na lendária gravadora Motown Records .



Entre seus sucessos, estão verdadeiros clássicos como os já mencionados Superstition e Overjoyed , além de For Once In My Life, You Are The Sunshine Of My Life, Higher Ground, He's Misstra Know It All, Isn't She Lovely, Ribbon in the Sky, I Just Called to Say Love You e Ebony and Ivory (com Paul McCartney ).

Ele também foi imortalizado pelo Hall da Fama do R&B, Hall da Fama do Rock e Hall da Fama dos Compositores .