Foto: Luminate Luminate anuncia parceria com a Variety com foco em análise de audiência





A Luminate anunciou nesta quinta-feira (29) que firmou uma parceria com a icônica

revista Variety , que produz publicações diárias sobre negócios de entretenimento de Hollywood (EUA).

O intuito é criar novos gráficos semanais de audiência no ambiente do streaming .





Agora a Luminate e a revista Variety atuaram juntas para realizar uma medição

de audiência mais precisa e oportuna para séries e filmes originais nos principais

provedores de streaming dos EUA.

De acordo com o comunicado oficial, a Luminate pretende "oferecer às indústrias cinematográfica e televisiva o mesmo nível de conscientização que trouxemos para a indústria musical ao longo de nossa parceria de mais de 30 anos com a Billboard em suas icônicas paradas da Billboard".

“Prevemos que o Variety Original Streaming Charts será uma virada de jogo para a indústria do entretenimento e estamos satisfeitos que a Luminate reconheça a Variety como o lar desses dados”, disse Dea Lawrence , Diretora de Operações e Marketing da Variety . “Há uma enorme necessidade de transparência em torno da audiência de streaming e estamos entusiasmados em oferecer este serviço ao nosso público, o maior público de qualquer site de notícias de negócios de entretenimento.”

A partir de 24 de março , a Variety publicará dois charts TOP 10 semanais, um cobrindo séries de TV originais e outro filmes originais produzidos para plataformas de streaming. Os dados serão alimentados pelo novo produto Streaming Viewership (M) da Luminate , que rastreia a atividade de visualização em torno do conteúdo de streaming original.

O produto mede o total de minutos assistidos nas principais plataformas de streaming dos EUA , incluindo AMC+, Amazon Prime, Apple TV+, Discovery+, Disney+, Hulu, Max, Netflix, Paramount+ e Peacock .

“A transparência dos dados em torno da visualização de SVOD continua sendo uma questão urgente na indústria do entretenimento. Após dois anos de desenvolvimento, estamos ansiosos para fornecer essas informações valiosas a todas as partes relevantes com nosso novo produto Streaming Viewership e estamos gratos à Variety por ser nosso parceiro oficial no fornecimento desses dados ao público todas as semanas”, disse Mark Hoebich , EVP e executivo de Cinema e TV da Luminate . “Já tendo provado nossa confiabilidade em mais de 30 anos de trabalho com a Billboard para alimentar suas paradas musicais icônicas, estamos confiantes de que as informações que compartilhamos nessas novas paradas ajudarão a unificar a indústria para um ponto de referência singular em torno da audiência de streaming” .

O produto Streaming Viewership (M) da Luminate é alimentado por mais de dois anos de modelagem de ciência de dados combinada com fontes de dados públicas e privadas, além de metadados de entretenimento proprietários para referência contextual.

Atualmente operando em versão beta , o Streaming Viewership (M) será lançado no mercado geral a partir de 1º de maio de 2024 .