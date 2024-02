Foto: Ellen Soares Filme 'Minha Irmã e Eu' ganha tema na voz de Maiara e Maraisa





A comédia Minha Irmã e Eu , dirigida por Susana Garcia ( Minha Mãe é Uma Peça 3, Minha Vida em Marte ) e protagonizada por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck ,

acaba de ganhar uma música exclusiva interpretada pela dupla sertaneja Maiara & Maraísa , que já está disponível nas plataformas digitais pela Som Livre .

A canção, que leva o mesmo nome do filme, foi composta por Ricardo Leão e Bárbara Dias especialmente para a produção, e já está disponível em todas as plataformas de áudio. A comédia já foi assistida por mais de 2 milhões de espectadores e se consagrou como o primeiro filme nacional a alcançar este número desde 2019 .





O último filme a atingir essa marca foi Minha Mãe é Uma Peça 3, também dirigido por Susana Garcia , e estrelado por Paulo Gustavo .

Minha Irmã e Eu estreou no dia 28 de dezembro de 2023 em 1.024 salas de cinema em todo país e contou também com sessões antecipadas desde 25 de dezembro .

No longa, Ingrid e Tatá vivem as irmãs Mirian e Mirelly , que nasceram em Rio Verde , no interior de Goiás . Elas não realizaram o sonho da mãe, Dona Márcia (Arlete Salles), de se tornarem uma dupla sertaneja e seguiram caminhos opostos na vida.

Mirian nunca saiu da cidade natal e se acostumou à rotina pacata do interior. Ela vive em função dos cuidados com a família - o marido Jayme (Márcio Vito), os filhos Jayme Júnior (Jaffar Bambirra) e Marcelly (Nina Baiocchi) e a mãe ( Arlete ).

Já Mirelly ostenta uma vida glamurosa nas redes sociais ao lado de amigos famosos, como Lázaro Ramos e IZA .

Mas, na verdade, ela esconde que está com todas as contas atrasadas, vive em um conjugado apertado e trabalha como cuidadora dos animais de estimação das celebridades.





Mirelly retorna a Rio Verde para comemorar o aniversário da mãe em uma luxuosa festa organizada por Mirian . Após uma briga entre as irmãs, Dona Márcia desaparece misteriosamente e as Mirian e Mirelly vão precisar deixar as diferenças de lado para encontrar a mãe em uma aventura divertida pelas estradas do interior de Goiás.

A produção conta com a participação de artistas convidados, entre eles Iza, Leandro Lima, Marcelo Laham, Lázaro Ramos, Taís Araújo , entre outros.

O sucesso Pipoco , música interpretada por Ana Castela, DJ Chris no Beat e Melody , compõe a trilha, preparando o espectador para um road movie ambientado na cidade.



O filme tem produção da Paris Entretenimento , co-produção da Globo Filmes, Paramount Pictures, Telecine, Simba e distribuição da Paris Filmes . O roteiro é

assinado por Ingrid Guimarães, Verônica Debom, Célio Porto e Leandro Muniz .

Assista ao trailer: