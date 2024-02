Foto: Universal Music / Island Records Bon Jovi relança álbum de estreia em vinil de cor rubi no Brasil





O primeiro álbum de estúdio do Bon Jovi marcou o início da carreira de uma das bandas de rock mais populares dos anos 1980 .

Lançado originalmente em 1984, o disco estabeleceu a banda no cenário musical com uma mistura de hard rock e baladas características da época, oferencendo o primeiro vislumbre do talento musical do grupo e da voz marcante do frontman Jon Bon Jovi .





Agora, a gravadora Universal Music , através da Island Records , está relançando Bon Jovi com uma edição limitada que celebra os 40 anos deste trabalho em vinil cor rubi com um novo design de capa alternativo, jaqueta de alta qualidade e uma litografia exclusiva de uma sessão de fotos de Ross Halfin da banda.

O disco, que passou recentemente por um processo de remasterização a partir de suas fitas analógicas originais para este lançamento, está disponível para pré-venda no site da Umusic Store pelo valor de R$ 349,90 .

A produção do álbum, lançado originalmente em 21 de janeiro de 1984 pela Mercury Records , foi realizada por Tony Bongiovi , primo de Jon Bon Jovi , no estúdio Power Station em Nova York (EUA). Não obstante as limitações orçamentárias, a banda conseguiu criar um som distinto que capturou a atenção tanto do público quanto da crítica.

O destaque do disco ficou para os singles Runaway , que se tornou um hit instantâneo, e She Don't Know Me , que também ganhou certa atenção nas paradas musicais.

A influência de Bon Jovi como álbum foi significativa, embora a banda só tenha alcançado o estrelato mundial com seus trabalhos subsequentes. No entanto, as raízes de seu som icônico e estilo de performance podem ser claramente identificadas neste primeiro trabalho, que serviu como um trampolim para uma carreira de sucesso duradoura e influente no cenário do rock.

Confira o conteúdo completo da edição de 40 anos do álbum Bon Jovi :

Lado A

Runway

Roulette

She Don't Know Me

Shot Through the Heart

Love Lies

Lado B

Breakout

Burning For Love

Come Back

Get Ready