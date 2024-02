Foto: Juvenal Pereira Filme sobre o clássico 'Clube da Esquina' estreará neste mês





O documentário Nada Será Como Antes - A Música do Clube da Esquina , com direção de Ana Rieper , que explora a criação do clássico álbum Clube da Esquina lançado originalmente em 1972, já tem sua data de estreia definida.

Com entrevistas de músicos, compositores e letristas que formaram o grupo nos anos 1960, em Belo Horizonte (MG), Nada Será Como Antes estreará no dia 29 de feveiro no projeto Sessão Vitirne Petrobrás . O filme tem distribuição da Lira Filmes e estreia em 20 cidades do país .





O álbum Clube da Esquina é considerado por muitos críticos musicais um dos melhores de todos os tempos. Milton Nascimento e Lô Borges , então com 16 anos, e músicos do porte de Nivaldo Ornelas, Toninho Horta, Beto Guedes, Robertinho Silva, Flavio Venturini, Wagner Tiso, Marcio Borges , criaram uma sonoridade única, que ajudou a revolucionar a música brasileira e mundial.



Nada Será Como Antes - A música do Clube da Esquina , com duração de 79 minutos , recupera e apresenta novas histórias e curiosidades sobre um dos períodos mais conhecidos e celebrados da história da música brasileira, tratando de um disco que até hoje povoa o imaginário e os sentimentos de gerações. As imagens do filme, impregnadas pelas canções, são traduções visuais desse clássico da música mundial.

"Construir uma narrativa audiovisual para a música do Clube da Esquina é tocar em uma matéria de sonho. Uma musicalidade complexa, com referências muito diversas, que criou algo inteiramente novo na música brasileira e mundial, abriu, para mim, um universo imenso de possibilidades para este filme", diz a diretora Ana Rieper . "Este poderia ser um filme sobre política, sobre amizade, sobre juventude, sobre a vida de músico, sobre poesia, sobre o Brasil. Todos temas transversais de toda essa obra. E todos temas que estão no filme. Mas, desde o início, entendemos que esse deveria ser um filme sobre música. O documentário mergulha no processo de criação artística, as influências, as casualidades algumas vezes pueris que levaram a um resultado mágico, as formas de relação com cada instrumento, as descobertas de caminhos para arranjos e da poética das letras tão inspiradas e originais. Em torno desses elementos o filme se desenvolve, sem abrir mão de contar a história do encontro desse grupo de artistas jovens, idealistas, descontraídos e geniais", concluiu.

Confira o trailer: