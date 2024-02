Foto: Globo Paul McCartney recupera baixo que foi roubado há 52 anos





O site oficial do ex-beatle Paul McCartney informou no dia 14 deste mês que o baixo desaparecido do músico foi encontrado após 52 anos .

O instrumento, que foi utilizado nas gravações de Twist and Shout e Love Me Do dos Beatles , foi roubado em 1972. Sua fabricação é datada de 1961 .





Fãs de McCartney chegaram a realizar uma ação na internet , intitulada The Lost Bass Project ( O Projeto do Baixo Perdido ) para encontrar o lendário Höfner 500/1 que Macca adquiriu em uma loja na cidade de Hamburgo , na Alemanha. Na época, o cantor pagou US$ 37 pela relíquia.

“Este é o baixo que McCartney tocou em Hamburgo em 1961, no Cavern em Liverpool e nas primeiras gravações de Abbey Road – ele impulsionou a Beatlemania e moldou o som do mundo moderno” , diz a mensagem divulgada pelo The Lost Bass Project .

"Paul está extremamente grato a todos os envolvidos" , concluiu o comunicado no site oficial do artista.