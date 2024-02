Foto: Warner Music Laura Pausini é extraterrestre no clipe de 'Il Primo Passo Sulla Luna'





Após a ótima recepção de Un Buon Inizio e Durare , a estrela italiana Laura Pausini lança Il Primo Passo Sulla Luna , terceiro single do álbum Anime Parallele .

Composta por Laura, Virginio Simonelli e Cheope , com música de Virginio e Jason Rooney , e produzida por Simon Says , a faixa pop dance traz um baixo e batidas contagiantes que realçam ainda mais a potencial vocal da artista. O single já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music , via Atlantic Records .





“Essa música fala sobre uma amizade que termina por divergência de ideias, quando uma das pessoas julga a outra sem olhar além de seus próprios pensamentos, sem querer encontrar uma solução. Tudo acaba porque é mais fácil ‘pisar na lua’ do que encontrar o ponto médio. Hoje, somos reféns de nós mesmos e dos nossos pensamentos com muito mais facilidade, apesar de termos mais liberdade para expressá-los. Muitas vezes, perdemos a coragem e o hábito de dizer as coisas, preferindo ficar escondidos atrás de uma tela, sem gerar crescimento nas relações entre os seres humanos. Vamos direto para a Lua para evitar confrontos” , explica Laura .

No clipe, Laura pode ser vista como nunca antes, vestida como uma espécie de extraterrestre , rodeada de imagens que se movem no ritmo da canção, além de elementos lúdicos e abstratos.



O novo single chega após um ano repleto de celebrações pessoais e profissionais da artista: o casamento com o diretor musical Paolo Carta , 30 anos da sua carreira e pela maratona de shows em três países diferentes em 24 horas: Nova York, Madri e Milão .

Além disso, Laura Pausini foi nomeada a Personalidade do Ano 2023 pela Academia Latina de Artes e Gravação , recebendo uma homenagem espetacular na cerimônia do Grammy Latino realizada em Sevilha , na Espanha. A cantora segue agora com a Laura Pausini World Tour com shows pela América Latina e Estados Unidos .

Pausini desembarca em São Paulo para duas apresentações esgotadas de sua turnê mundial no Espaço Unimed nos dias 2 e 3 de março .

Assista ao clipe: