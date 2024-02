Eminem relança 'The Marshall Mathers 2' com edição em vinil quádruplo

Foto: Universal Music Eminem celebra 10 anos de 'The Marshall Mathers 2' com edição em vinil quádruplo





Considerado pela crítica internacional com um dos álbuns mais esperados de 2013, The Marshall Mathers LP 2 , do rapper Eminem , foi revelado durante o MTV Video Music Awards em agosto daquele ano, quando foi apresentada uma prévia de seu lead-single Berzerk . Dali em diante, o sucesso do disco só cresceu nas paradas em todo o mundo.

The Marshall Mathers LP 2 revelou outros grandes sucessos, como Survival, Rap God e The Monster , uma faixa colaborativa com a cantora Rihanna , que pavimentou o caminho para que a faixa alcançasse a cobiçada lista Hot 100 da Billboard .





Agora, a Universal Music , através da Polydor, está lançado uma edição especial de 10 anos deste icônico disco, que já está disponível para pré-venda no site da Umusic Store , pelo valor de R$ 429,90 .

O disco também alcançou o topo da Billboard 200 , a mais conceituada lista dos álbuns mais vendidos dos EUA , vendendo mais de 792 mil cópias somente na primeira semana, alcançando, em 2017, a certificação de Platina Dupla pela

RIAA (Recording Industry Association of America) .

Em 2015, Eminem conquistou o Grammy de Melhor Álbum de Rap por The Marshall Mathers LP 2 .

Confira o conteúdo completo da versão em vinil quádruplo do álbum:

LP1

Lado 1

1. Bad Guy

2. Parking Lot (Skit)

3. Rhyme Or Reason

4. So Much Better

Lado 2

1. Survival

2. Legacy

3. Asshole FT. Skylar Grey

4. Berzerk

LP2

Lado 1

1. Rap God

2. Brainless

3. Stronger Than I Was

4. The Monster FT Rihanna

Lado 2

1. So Far...

2. Love Game FT. Kendrick Lamar

3. Headlights FT. Nate Ruess

4. Evil Twin

LP3

Lado 1

1. Baby

2. Desperation FT. Jamie N Commons

3. Groundhog Day

Lado 2

Beautiful Pain FT. Sia

Wicked Ways

Don’t Front FT. Buckshot

LP 4

Lado 1

Survival (Instrumental)

Berzerk (Instrumental)

The Monster (Instrumental)

Lado 2

Rap God (Instrumental)

Headlights (Instrumental)