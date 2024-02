Foto: Myrna Suárez Billy Joel: ouça 10 músicas que se tornaram clássicos do cantor

Billy Joel é um dos músicos mais renomados da história da música americana. Ele é conhecido por suas habilidades como pianista, cantor e compositor . Sua carreira iniciou na década de 1970 , quando ele lançou seu primeiro álbum, Cold Spring Harbor e, desde então, ele lançou mais de uma dezena de álbuns e vendeu mais de 150 milhões de discos em todo o mundo .

Joel é conhecido por suas letras poéticas e sua habilidade de contar histórias através de suas músicas. Compositor prolífico, ele escreveu muitos sucessos ao longo de sua carreira, que se tornaram verdadeiros clássicos da música pop como Piano Man, New York State of Mind, Uptown Girl, Just the Way you Are, A Matter Of Trust, My Life, Allentown, The Downeaster Alexa, All About Soul e Honesty .





Além de sua carreira solo, Joel também colaborou com outras lendas da indústria musical, incluindo Elton John, Ray Charles e Paul McCartney .

Ao longo de sua carreira, Billy Joel recebeu inúmeros prêmios e honrarias, incluindo seis prêmios Grammy e a inclusão no Hall da Fama do Rock , se tornando um dos artistas mais bem-sucedidos comercialmente de todos os tempos e sua música continua a ser amada por fãs em todo o mundo.

No inicio de fevereiro, Joel trouxe todos os holofotes para si ao lançar T urn The Lights Back On , sua primeira canção em décadas, deixando um longo hiato sem lançar um single inédito. Ele também apresentou a música durante uma grande performance no palco do Grammy Awards 2024 .





Influências musicais de gêneros e outros artistas

Billy Joel é conhecido por sua habilidade de transitar entre diversos gêneros musicais, como rock, pop, jazz e blues . Seu estilo musical eclético se deve em parte à sua formação musical, que incluiu aulas de piano clássico e a influência de artistas como Ray Charles, The Beatles e Beethoven . Suas músicas frequentemente abordam temas pessoais e sociais, como a vida na cidade de Nova York e a luta contra o alcoolismo.

Em suas músicas, Joel cita suas influências musicais, como em It's Still Rock and Roll to Me, onde ele menciona Elvis Presley e The Beatles . Sua habilidade de incorporar diferentes estilos musicais em sua música é um reflexo de suas diversas influências e experiências musicais.

Dentre tantos sucessos que Billy Joel acumulou em sua bem sucedida carreira na música, eu separei 10 canções que são indispensáveis para quem é fã deste astro do rock .

E, claro, para as novas gerações que ainda não conhecem a obra deste gênio da música norte-americana.

Confira:

Piano Man











Allentown











Honesty









New York State Of Mind









My Life









All About Soul









Baby Grand (com Ray Charles )









A Matter Of Trust









The Downeaster Alexa









Just The Way you Are