Foto: Divulgacao Influencer Thiago Melo B lista as músicas vão bombar no TikTok em 2024





Sem dúvidas, o TikTok é um dos aplicativos mais utilizados pelos brasileiros nos últimos tempos. Segundo o influenciador e humorista Thiago Melo B , a plataforma consegue instigar ainda mais a criatividade dos criadores de conteúdo, seja com uma dancinha ou lançando uma tendência nova .

Sem contar que a indústria musical se rendeu à plataforma, costurando acordos para a divulgação de seus artistas. Grandes conglomerados como a Warner, Sony e Universal Music passaram a distribuir seus lançamentos no TikTok .





Mas quem usa o aplicativo sabe que para fazer sucesso, uma boa trilha sonora ou música bombada do momento ajuda a promover ainda mais seu vídeo. Para te ajudar a fazer mais sucesso, o especialista revela quais são as mais buscadas de 2024 até o momento.

“Uma das mais tocadas do momento, sem dúvidas, é Toca o Trompete, de Felipe Amorim . Durante o cruzeiro do Neymar , a música do Lukão Me c ficou muito viralizada e segue até hoje . MC Rogerinho tá bombando com Furduncinho do Rogerinho e Dentro da Hilux , de Luan Pereira, MC Daniel e MC Ryan SP , segue sendo um fenômeno”, conta Thiago Melo B à coluna.

Thiago também revela que algumas músicas que se tornaram meme também continuam sendo acessadas, como Chico , de Luísa Sonza : “Tem também Ombrim (Ai que delícia o Verão) , de Marina Sena , Chicão do Piseiro e Roni Bruno . Agora na temporada mais quente do ano faz todo o sentido usar o hit para impulsionar seus vídeos na praia ou de biquíni”, observa.

Agora, para quem procura colocar músicas de artistas internacionais em seus vídeos, Thiago Melo B faz um alerta: diga adeus aos vídeos virais do TikTok com Taylor Swift, Bad Bunny, Drake, Rihanna e muitas das músicas de seus cantores favoritos.

“Recentemente, a Universal Music Group – uma das três maiores gravadoras do mundo – começou a remover músicas de seus artistas da plataforma depois que as negociações de licenciamento entre as duas empresas fracassaram no início desta semana”, conta.

O criador de conteúdo concorda com o posicionamento do Tiktok: “É ruim para seus artistas. Eles preferiram abandonar um poderoso suporte de uma plataforma com mais de um bilhão de usuários que serve como um veículo gratuito de promoção e descoberta de seus talentos” , conclui o criador de conteúdo.