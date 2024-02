Foto: Reprodução / Instagram / @arianagrande Ariana Grande anuncia 'Eternal Sunshine' em vinil vermelho





A popstar norte-americana Ariana Grande lançará uma versão exclusiva em vinil vermelho de seu inédito álbum Eternal Sunshine , que estará disponível na loja da Umusic Store no dia 7 de junho de 2024 pela Universal Music , via Republic Records .

O produto já está em pré-venda pelo valor de R$ 239,90 .







Eternal Sunshine, sétimo disco de Ariana Grande , estreará nas plataformas digitais no dia 8 de março de 2024 , quando se celebra o Dia Internacional da Mulher . O primeiro single deste trabalho é Yes, And? que estreou no topo da Billboard Hot 100 após seu lançamento no último 12 de janeiro .

Ao todo, 13 faixas integrarão Eternal Sunshin e , que ganhou algumas capas diferentes as quais Ariana Grande explicou em um vídeo publicado em sua conta oficial no Instagram: "Queríamos dar a vocês algumas opções diferentes que capturam os altos e baixos emocionais deste álbum. Cada vinil inclui livretos com letras e fotos exclusivas", explicou a artista.

O álbum chega ao mercado após um hiato de quatro anos da cantora e este lançamento especial em vinil impulsiona a expectativa de mais um grande trabalho da popstar .