Foto: site oficial / Norah Jones Norah Jones anuncia edição especial em vinil de 'Visions'





A cantora Norah Jones está lançando Visions , o seu nono álbum de estúdio que chegará às plataformas no dia 8 de março de 2024 pela Universal Music , via Blue Note Records . Com produção assinada por Leon Michels , este disco, segundo a cantora e pianista, contém canções que "vieram no meio da noite ou naquele momento logo antes de dormir".

Agora, uma versão exclusiva de Visions em vinil azul translúcido está em pré-venda no Brasil no site Umusic Store , o e-commerce oficial da Universal Music , pelo valor de R$ 294,90 .





As canções que integram Visions foram concebidas por Norah Jones durante o dificil período da pandemia, como uma forma evocativa de exprmir os sentimentos sombrios daquele momento. É um anseio de liberdade emergencial que a hitmaker de clássicos como Don't Know Why e Come Away With Me despejou em suas 12 canções inéditas .

Confira o conteúdo completo de Visions em vinil:

1. All This Time

2. Staring at the Wall

3. Paradise

4. Queen of the Sea

5. Visions

6. Running

7. I Just Wanna Dance

8. I'm Awake

9. Swept Up in the Night

10. On My Way

11. Alone with My Thoughts

12. That's Life