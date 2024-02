Foto: Rafael Mattei Ivete Sangalo alcança o topo do Spotify Brasil com 'Macetando'





No último sábado (10), a cantora Ivete Sangalo levou o primeiro dia de Bloco Coruja , para o Circuito Dodô , na Barra-Ondina e alcançou pela manhã o topo do Spotify Brasil e a 89ª posição no Top Songs Global com a música Macetando .

Sangalo é a primeira a ser TOP 1 nos formatos de CD, vinil, cassete, ringtone , download digital e streamings .





Para animar o público nas mais de seis horas de folia, a artista baiana abriu a apresentação com Macetando . Na sequência, o sucesso Empurra, Empurra . A cantora ainda homenageou as filhas, que completaram 6 anos no sábado de Carnaval .

“Dois presentes que Deus mandou para mim. Hoje é dia 10 de fevereiro, sábado de Carnaval. Era pra mim ter duas filhas nascidas no Carnaval. Marina e Helena, as minhas paixões. Eu quero dizer para vocês, minhas filhas, que eu desejo que a vida seja para vocês como é para mim e que a potência, que existe na mãe de vocês, derrame em cada veia dessas duas mulheres que vão crescer com uma figura forte” , comentou Ivete Sangalo .

No rpertório de Ivete Sangalo no Carnaval, não faltaram os grandes clássicos de sua carreira e, claro, as canções do lançado recentemente EP Reivete-se . As convidadas especiais da noite foram Marina Sena, Larissa Luz, Preta Gil e Joice Rocha , que cantaram junto com Ivete os sucessos Sinais de Fogo, Morango do Nordeste, Ai Que Delícia O Verão, Por Supuesto e Dandalunda , respectivamente.