Foto: Divulgacao Leo Reis destaca importância do inglês na carreira dos artistas brasileiros





Em ascensão na carreira internacional, muitos artistas brasileiros se dedicam, cada vez mais, a aprender novos idiomas, principalmente o inglês . Professor e mestre em linguística , Leo Reis explica a importância da prática na carreira das celebridades brasileiras, como Anitta, Bruna Marquezine, Luísa Sonza , entre outras.



“Mostrar que você aprendeu uma língua estrangeira, como o inglês, mostrará aos outros que você é dedicado e tem uma ética de trabalho/estudo. Desde entrevistas aos canais de televisão, estrelar um filme e até mesmo para fechar um novo negócio, as habilidades de comunicação são cruciais, e ser proficiente em inglês significa ser capaz de se comunicar de forma clara e eficaz” , diz o especialista à esta coluna.





Além do português, Anitta é fluente em inglês e espanhol e exibe conhecimento em músicas e em entrevistas. Já Bruna Marquezine levou o seu conhecimento para as telonas e foi protagonista do filme Besouro Azul da DC Comics . Além de estudar e ter contato constante com a língua, ambas artistas não têm medo de errar, o que é fundamental para aprender, segundo o professor.



"Desde que a Anitta começou a estudar inglês, por volta de 2016, ela nunca teve vergonha de se arriscar. Mesmo errando, a cantora se corrigia e tentava de novo. Isso é fundamental para quem quer ser fluente em novos idiomas. A vergonha pode atrasar o aprendizado. É claro que no Brasil, nem todos têm a oportunidade de aprender um outro idioma. Mas com as ferramentas disponíveis e práticas básicas no dia a dia, é possível” , afirma o CEO da The American English Experience .



Em seu histórico como profissional, Leo Reis já atendeu diversos artistas, como Cesar Menotti, Lauana Prado, Luciana Vendramini e Neymar Jr.

“Fiz teatro quando adolescente em São Paulo, depois intercâmbio cultural nos EUA, cursei Letras no Brasil, depois mestrado em linguística na Inglaterra. Em Nova York, local onde resido, trabalhei como engraxate, em bares, restaurantes, servi a Força Aérea Americana, lecionei em cursos de inglês, faculdades e universidades, até abrir minha própria escola nos EUA”, completa o executivo.