Foto: Som Livre Som Livre lidera lista das músicas mais ouvidas de 2023





A gravadora Som Livre lidera a lista das músicas mais ouvidas pelo terceiro ano consecutivo, segundo o relatório da Pro-Música Brasil , associação que

reúne as maiores empresas de produção fonográfica do país e regularmente coleta dados e estatísticas sobre o mercado musical brasileiro.

Em seu levantamento anual - que contempla uma análise das plataformas Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster -, Leão , da saudosa Marília Mendonça (1995-2021), foi a faixa mais tocada nos streamings de música no último ano.





Com cinco faixas no TOP 7 do ranking de 2023, a gravadora, hoje pertencente à Sony Music Entertainment , se consagra mais uma vez como uma das maiores players do mercado fonográfico brasileiro, após emplacar o primeiro lugar também em 2022 com a faixa Mal Feito , de Marília Mendonça em parceria com a dupla Hugo & Guilherme , e em 2021, com o sucesso Batom de Cereja , de Israel & Rodolffo.



Na lista de 2023, a Som Livre se firma como a grande casa do sertanejo e também aparece com destaque em outros gêneros musicais. Além de Leão em 1º lugar, a dupla Israel & Rodolffo aparece em seguida ocupando a 3ª e a 4ª colocações (com as canções Bombonzinho e Seu Brilho Sumiu ), enquanto Zé Neto & Cristiano e Menos É Mais conquistaram a 6ª e a 7ª posições, com Oi Balde e Lapada Dela (com Matheus Fernandes ), respectivamente, sendo esta última o único pagode a figurar entre a hegemonia sertaneja das primeiras colocações .



Ao todo, das 50 canções mais tocadas em 2023 apontadas pelo relatório da Pro-Música , 14 foram lançadas pela gravadora.