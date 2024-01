Foto: Reprodução / Globo / Universal Music Globo e Universal Music anunciam parceria inédita para realith show musical





A Globo e a Universal Music anunciaram nesta segunda-feira (29) uma parceria inédita para a realização de um novo reality show musical .

Segundo a emissora, o programa, um formato inédito e original da Globo , com estreia prevista para o segundo semestre de 2024 , "trará os consagrados elementos de convivência, interatividade com o público, conteúdo multiplataforma e a criatividade e qualidade artística e de produção sempre presentes nos formatos da Globo".





A parceria inédita da emissora com a Universal Music Brasil aportará os elementos característicos do universo da música, não apenas na contratação do vencedor do programa como em outros reality shows, mas durante todo o desenrolar do programa.



“O novo programa nasceu da união de dois formatos de sucesso, que fazemos há anos: o confinamento e as competições musicais. Nele, unimos duas paixões, trazendo o melhor de cada uma, mas dividindo uma nova realidade com nosso público, já que será possível vivenciar a trajetória e desafios dos músicos participantes durante o programa. Todos serão ‘estrelas da música’ já durante o reality. Para isso, vamos contar com os parceiros da Universal Music trazendo o dia a dia do mercado fonográfico para o formato” , afirma Boninho , diretor de gênero

Variedades e Realities na Globo .



“Trabalhar com a excepcional equipe de reality shows do Boninho e da Globo e com os músicos participantes ao longo de toda a trajetória do reality show será o grande diferencial deste modelo de parceria. O time da Universal Music vai apoiar os participantes durante todo o programa, fazendo com que eles vivenciem o mundo real do mercado da música e acessem todos os recursos e estratégias disponíveis para a construção de suas carreiras. E os fãs, naturalmente, vão ganhar novos ídolos e muita música boa” , celebra Paulo Lima , presidente da Universal Music Brasil .



As inscrições para o novo reality musical já estão abertas através do site do Gshow .