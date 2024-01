Foto: Jack Bridgland Zara Larsson anuncia o lançamento do novo álbum 'Venus'





A cantora pop Zara Larsson anunciou na última semana o lançamento de seu próximo álbum de estúdio, intitulado Venus , que chegará às plataformas digitais pela Sony Music no dia 9 de fevereiro .O anúncio vem de encontro com o inicio de sua nova turnê solo no Reino Unido e Europa , intitulada The Venus Tou r.

Os ingressos abriram venda em 3 de novembro de 2023 , através de do site oficial da artista , juntamente com seu EP natalino, Honor The Light . O momento marca a primeira série de shows globais da artista desde a pandemia.







Venus trará uma reflexão das origens de Zara. O primeiro single, Can’t Tame He r , é um hino feroz e centrado na mulher, que passou mais de 16 semanas no TOP 40 do Reino Unido , atingiu o terceiro lugar no iTunes e o primeiro lugar nas rádios de música eletrônica dos Estados Unidos .

Este foi também o primeiro lançamento de Larsson em seu próprio selo, S ommer House , após um contrato inovador com a Sony , em que a artista de apenas 25 anos assume o controle total de seu catálogo de gravações .

Zara também lançou End of Time , uma visita cinematográfica ao seu eu mais jovem e um lembrete para sempre seguir seu impulso interno.

Em setembro, a colaboração com David Guetta , On My Love , foi o single de estreia mais bem-sucedido de 2023 nas rádios de música eletrônica. No lançamento, a música e o vídeo foram elogiados por diversos veículos de mídia, como o Good Morning America , que descreveu a faixa como "emocional" , a People , que a chamou de "hino" e "faixa de dança pronta para a balada, sobre um vínculo valioso construído em amor incondicional" , o Uproxx , onde a música entrou para Melhores Canções Pop da Semana , além de reverberar na Rolling Stone , na V Magazine e mais.

Recentemente, ela compartilhou o vídeo acústico oficial, o remix de Niklas Dee e o remix oficial de Felix Jaehn .

Venus já está em pré-save nas plataformas digitais clicando aqui .