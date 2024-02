Foto: Netflix Destaque | Coluna Marcelo de Assis | Som Livre lidera lista das músicas mais ouvidas de 2023





A plataforma de streaming Netflix disponibilizou em seu catálogo na última segunda-feira (29) um documentário especial que vai revisitar a produção do clássico We Are The World , onde mostrará os bastidores em torno da lendária gravação que aconteceu nos estúdios da A&M Records em Los Angeles no ano de 1985.

We Are The World foi composta por Michael Jackson (1958-2009) e Lionel Richie e alcançou consagração mundial após seu lançamento original em 7 de março de 1985 pela gravadora CBS (atual Sony Music ). Ao todo, foram vendidas mais de 20 milhões de cópias , configurando um dos singles mais vendidos da história da música.





Os lendário produtor norte-americano Quincy Jones , responsável por sucessos de grandes nomes do jazz, soul e R&B entre os anos 1960 e 1970 , recrutou os maiores nomes da música pop da década de 1980 para que pudessem doar um pouco de cada um de seus talentos para uma causa nobre: combater a fome na África .

Para isso, foi criado o supergrupo USA For Africa , que se reuniram na única chance que tiveram em apenas uma noite de gravação, que contou com a participações de ícones da música mundial como Ray Charles (1930-2004), James Ingram (1952-2009), Tina Turner (1939-2023), Bob Dylan, Daryl Hall & John Oates, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen, Kim Carnes, Paul Simon, Kenny Loggins, Stevie Wonder, Billy Joel, Diana Ross, Harry Belafonte (1927-2023), Kenny Rogers (1938-2020), entre muitos outros.

Foto: CBS Netflix revisita 'We Are The World' em novo documentário





“Em uma noite de janeiro de 1985, as maiores estrelas da música se reuniram para gravar ‘We Are the World’. Este documentário mostra os bastidores desse evento histórico. Contada por meio de incríveis imagens de arquivo dos bastidores e entrevistas com a realeza da música, essa é a extraordinária história da maior noite do pop" , diz a sinopse do documentário intitulado A Noite que Mudou o Pop .

Quincy Jones, já um experiente e bem sucedido produtor na indústria internacional, providenciou do lado de fora dos estúdios da A&M Records - local onde Charlie Chaplin (1889-1977) gravava seus icônicos filmes - uma faixa com a frase: 'Deixe seu ego na porta'.

Participaram da produção de A Noite que Mudou o Pop , Bao Nguyen, que assina a direção da produção audiovisual, juntamente com os produtores Julia Nottingham, George Hencken, Lionel Richie, Bruce Eskowitz, Larry Klein e Harriet Sternberg .

O projeto USA for Africa existe até hoje e desde a época em que foi iniciado, já recebeu doações que totalizaram mais de US$ 100 milhões em prol dos que sofrem de fome na África .

Ouça a canção: