Foto: Divulgacao Você sabia que as fitas cassetes estão de volta? Entenda





A fita cassete foi um dos formatos de mídia musical mais populares do século XX, mas foi gradualmente substituída pelo CD e, mais recentemente, pelo streaming . No entanto, nos últimos anos, a fita cassete tem experimentado um ressurgimento, com vendas crescentes em todo o mundo.

Existem vários fatores que contribuem para o ressurgimento da fita cassete. Um fator é a nostalgia . Muitos adultos que cresceram nos anos 1980 e 1990 têm boas lembranças de ouvir música neste formato clássico, que é um símbolo de uma época mais simples e despreocupada.





Outro fator é a singularidade : o seu som é totalmente diferente do som do CD ou do streaming. Alguns fãs de música preferem o som mais quente e analógico da fita cassete, com aquele famoso chiado peculiar do formato. Além disso, a fita cassete é um formato de mídia relativamente barato e acessível. Isso a torna uma opção atraente para artistas independentes e gravadoras menores.

As fitas cassete estão reaquecendo o mercado brasileiro

No Brasil, as vendas de fitas cassete aumentaram 35% em 2023 , em comparação com 2022. Artistas como Taylor Swift, Beyoncé, Adele e Harry Styles lançaram versões em fita cassete de seus álbuns mais recentes.

É difícil dizer se o ressurgimento da fita cassete será uma tendência duradoura. No entanto, é claro que o formato ainda tem um apelo significativo para muitos fãs de música.

Aqui aponto algumas razões específicas pelas quais as pessoas estão voltando às fitas cassetes:

Nostalgia: Para muitas pessoas, as fitas cassetes evocam memórias felizes de sua infância ou adolescência. Elas podem trazer à tona lembranças de ouvir música com amigos, familiares ou em um carro.

Som único: O som da fita cassete é diferente do som do CD ou do streaming. Alguns fãs de música preferem o som analógico da fita cassete.

Experiência física: As fitas cassetes são um objeto físico que você pode segurar e tocar. Elas podem ser uma forma mais agradável de ouvir música do que simplesmente clicar em um botão no streaming.

O ressurgimento da fita cassete é uma prova de que a música ainda tem um apelo físico para as pessoas. Mesmo com todas as opções digitais disponíveis, ainda há algo especial em ouvir música em um formato físico.