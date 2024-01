Fotos: Reprodução / Instagram Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Dua Lipa vão se apresentar no Grammy 2024





As estrelas pop Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Dua Lipa foram confirmadas pela Academia de Artes e Gravação dos EUA para se apresentarem na cerimônia do Grammy Awards 2024 , que acontecerá no dia 4 de fevereiro na Crypto.com Arena em Los Angeles .

Todas as três cantoras foram indicadas para esta edição do Grammy: Billie Eilish tem seis indicações , incluindo Gravação do Ano, Música do Ano e Melhor Canção Escrita para Mídia Visual pelo sucesso de What Was I Made For? , que integrou a trilha sonora da Barbie .





Já Olivia Rodrigo também conseguiu seis indicações ao Oscar da Música , nas

categorias Álbum do Ano, Melhor Álbum Pop Vocal por Guts , além de Gravação do Ano, Música do Ano e Melhor Performance Pop Solo por Vampire .

A estrela pop britânica Dua Lipa foi indicada a duas categorias: Musica do Ano e

Melhor Canção Escrita para Mìdia Visual por Dance The Night .

O Grammy Awards 2024 será apresentado por Trevor Noah pelo quarto ano consecutivo.