Foto: Universal Music Três motivos que tornaram o K-pop um fenômeno musical global





Como uma inovação da música pop, o K-pop , termo que define a música popular sul coreana da atualidade, foi um dos primeiros gêneros musicais a aproveitar o poder da internet para se conectar com fãs em todo o mundo.

Os grupos de k-pop investem pesado em conteúdo online , como vídeos musicais, apresentações ao vivo e interações com os fãs nas redes sociais . Isso ajudou a criar uma base de fãs global e engajada.





Com o crescimento do gênero na indústria musical, vários artistas alcançaram imenso sucesso nas plataformas digitais e angariaram bilhões de visualizações com os seus clipes no YouTube . Alguns se tornaram expoentes do K-pop como os

grupos BTS, BLACKPINK, Twice , entre outros. Esses grupos têm alcançado sucesso comercial e de crítica em todo o mundo, conquistando fãs em todas as faixas etárias e socioeconômicas.

Vamos entender os motivos que tornaram o K-pop um fenômeno musical global:

A combinação de elementos musicais ocidentais e orientais

O K-pop combina elementos musicais ocidentais , como pop, hip hop e dance , com elementos musicais orientais , como a música tradicional coreana . Isso torna o gênero acessível a um público mais amplo, que pode apreciar a mistura de estilos.

O foco na imagem e na performance



Os grupos de K-pop são cuidadosamente selecionados e treinados para serem talentosos músicos e dançarinos . Eles também são incentivados a desenvolver uma imagem forte e carismática. Isso contribui para o apelo visual e atrativo de seus artistas.

Aumento da popularidade da cultura coreana

Além desses fatores, o K-pop também se beneficiou da crescente popularidade da cultura coreana no mundo, conhecida como Hallyu , que inclui uma variedade de elementos culturais, como filmes, dramas, música e moda . Com isso, o K-pop se tornou uma parte importante do Hallyu e ajudou a aumentar o interesse pela cultura coreana em todo o mundo.

Em resumo, o K-pop é um fenômeno cultural que vem transformando a indústria com sua combinação de música, imagem e performance e quebrando recordes no ambiente digital, onde eles encontraram os meios de se tornarem pilares da indústria musical.