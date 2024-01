Foto: Divulgacao Rick Wakeman anuncia turnê de despedida no Brasil





Um dos grandes ícones do rock progressivo , o pianista e tecladista Rick Wakeman , recentemente anunciou sua turnê mundial de despedida The Final Solo Tour . Agora é a vez dos brasileiros testemunharem pela última vez a genialidade deste grande artista, que passará pelas cidades de São Paulo, Brasília, Curitiba e Porto Alegre .

O lendário músico, conhecido por sua virtuosidade e contribuições icônicas ao rock progressivo, promete uma apresentação que transcenderá fronteiras musicais.





Rick Wakeman é um virtuoso tecladista e compositor britânico, amplamente reconhecido por suas contribuições icônicas ao rock. Com o Yes, ele tocou em álbuns mundialmente renomados como Fragile, Close to the Edge e Tales from Topographic Oceans . Seu talento incomparável nos teclados e sua habilidade de contar histórias através da música o tornaram uma lenda viva na cena musical internacional.



Wakeman , no entanto, transcendeu a barreira de sua história com o Yes construindo uma carreira solo notável que trouxe ao mundo álbuns como The Six Wives Of Henry VIII, Journey to the Centre of the Earth, The Myths e o clássico Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table sem contar com as inúmeras colaborações em trilhas sonoras no cinema e contribuições para composições contemporâneas inovadoras não só de sua carreira, mas também de artistas com quais colaborou como Cat Stevens em Morning Has Broken e David Bowie nos

clássicos Space Oddity e Life on Mars .



Como artista solo e com o Yes vendeu mais de 50 milhões de álbuns e em janeiro de 2017 atingiu mais um marco em sua carreira com o primeiro álbum solo de sua carreira a entrar no TOP 10 dos melhores álbuns em seu país natal, Inglaterra – algo que o artista conseguiu repetir apenas em 2018 com o álbum seguinte Piano Odyssey.

Um dos pontos altos de sua carreira foi ser nomeado Comandante da Ordem do Império Britânico (CBE) por seus serviços à música em junho de 2021 pela saudosa Rainha Elizabeth II .

11 de abril - Porto Alegre (RS)

Local: Salão de Atos da PUCRS (Avenida Ipiranga, 6681)

Abertura da casa: 19h30

Vendas online: Bilheto (confira valores e setores):

https://www.bilheto.com.br/comprar/2000/rick-wakeman-final-solo-tour-poa

Ingresso solidário: entregue 1kg de alimento não perecível no acesso ao evento.

Classificação etária: Livre.



12 de abril - São Paulo (SP)

Local: Tokio Marine Hall

Abertura da casa: 20h

Vendas online:

https://www.eventim.com.br/artist/rick-wakeman/rick-wakeman-the-final-solo-tour-tokio-marine-hall-3571383/

Classificação etária: Livre.



14 de abril - Brasília (DF)

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Auditório Master (Setor de Divulgação Cultural)

Abertura da casa: 19h30

Vendas online: Bilheto (confira valores e setores):

https://www.bilheto.com.br/comprar/2002/rick-wakeman-final-solo-tour-brasilia

Ingresso solidário: entregue 1kg de alimento não perecível no acesso ao evento.

Classificação etária: Livre.



15 de abril - Curitiba (PR)

Local: Ópera do Arame

Abertura da casa: 19h30

Vendas online: Bilheto (confira valores e setores):

https://www.bilheto.com.br/comprar/2001/rick-wakeman-final-solo-tour-curitiba

Ingresso solidário: entregue 1kg de alimento não perecível no acesso ao evento.

Classificação etária: Livre.