Foto: Divulgacao Blast Party terá The Calling, Plutão Já Foi Planeta e Sleeper Signal





Em celebração aos 15 anos da gravadora Blast Stage Records , a Blast Party anunciou seu lineup com três nomes do rock comtemporâneo: The Calling, Plutão Já Foi Planeta e Sleeper Signal .

Os ingressos para a Blast Party , que acontecerá no dia 27 de abril no Espaço Inter , em Guarulhos (SP) e que custam entre R$ 85 e R$ 110 , já estão disponíveis no site da Q2 Ingressos . O local fica na Avenida João Cavalari, 83 – Vila Hermínia - Guarulhos (SP).







O The Calling contará com um repertório repleto de sucessos que marcaram a geração dos anos 2000. Naquela época, eles tiveram inúmeras reproduções de seus hits nas rádios de todo o mundo e clipes que dominavam a programação da saudosa MTV Brasil .

Liderada por Alex Band , a banda que já vendeu mais de 20 milhões de discos

em todo o mundo , alcançou o estrelato com os megahits Wherever You Will Go,

Adrienne, Things Don't Always Turn Out That Way , entre outros.

A trajetória da Blast Stage Records

A Blast Stage Records surgiu em 2008 sob a direção artística do renomado produtor musical André Kostta , que em sua trajetória profissional esteve a frente por 10 anos da Peermusic , o que pavimentou o caminho para que ele criasse um selo totalmente independente, abrindo o caminho para novos artistas sem ter que seguir tendências.

A empresa discográfica ja foi casa de grandes nomes nacionais e internacionais como The Mission, V.Spy V.Spy, Japinha Conde, Sleeper Signal, Kiko Zambianchi, Fake Number, Kiara Rocks, Aliados , entre vários outros.

Além da gravadora, a Blast também lançou no mercado a Blast Channel TV , que chega como um plus de interação no engajamento entre os fãs e o artista.