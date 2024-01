Foto: Nabil Gravadora luta pelo fim de processo contra ex-One Direction





Um processo de violação de direitos autorais contra o cantor pop Zayn Malik , ex- One Direction , pode ser rejeitado na Califórnia (EUA) já que vários réus, incluindo a Sony Music Entertainment , empresa proprietária da lendária RCA Records por onde o artista gravou o sucesso Better de 2020, apresentaram uma moção para que algumas partes do processo sejam canceladas . As informações são do Music Business Worldwide .

Tais informações foram divulgadas inicialmente pelo Digital Music News , que reporta que a ação, movida em setembro do ano passado por uma empresa chamada Formal Entertainment em um tribunal federal dos EUA, situado na Califórnia , acusa Malik e outros compositores de copiar elementos de uma faixa de 2018 intitulada Somebody Tonight do músico Havyn .





A Formal afirma que Better não existiria sem a suposta cópia.

Até o momento, Better já obteve quase 158 milhões de plays no Spotify , enquanto que seu clipe oficial já foi visto mais de 45 milhões de vezes no YouTube .

Além de Zayn Malik , os outros réus mencionados na ação de violação de direitos autorais são: David Debrandon Brown, Dustin Bowie, Michael McGregor, Philip von Boch Scully e Cole Citrenbaum .

Ainda de acordo com o Digital Music News, a Sony Music Entertainment (SME), além dos co-compositores de Better, apresentaram no tribunal federal dos EUA para que partes da reclamação sejam rejeitadas e eliminadas porque elas ainda carecem de exemplos específicos de semelhanças.

“Em primeiro lugar, as simples referências à melodia e outros termos musicais sem identificar quaisquer alegadas semelhanças são insuficientes”, afirmaram os réus na moção citada pela Digital Music News . "O pedido de demissão caracteriza a “falha do demandante em alegar conteúdo factual que estabelece que uma pessoa com” acesso a Somebody Tonight desempenhou um papel na criação da faixa relevante de Zayn Malik como uma “falha fatal" , explica o processo.

O pedido de demissão do processo contra Zayn Malik e à Sony será pedido formalmente durante uma audiência em 30 de janeiro .

Compare as faixas: