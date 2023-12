Foto: Divulgacao Ana Castela é a artista mais ouvida no Brasil em 2023





A jovem estrela sertaneja Ana Castela é a artista mais ouvida no Brasil em 2023 , de acordo com os relatórios do Spotify para a sua famosa Retrospectiva . Além disso, a artista tem a música mais ouvida do ano na plataforma.

A carreira de Ana Castela vem em uma crescente na indústria musical: ela alcançou o topo das paradas com o single Canudinho , sua colaboração com o astro sertanejo Gusttavo Lima , além de gravar o DVD Boiadeira Internacional com enorme sucesso e ainda ser escolhida como embaixadora de uma famosa marca de cosméticos.





Atualmente, Ana Castela conta com mais de 15 milhões de ouvintes mensais no Spotify . Seu mais recente single é Amazde Ou O Que , que conta com a participação de Luan Pereira .