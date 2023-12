Foto: Divulgacao Ivete Sangalo deixa a Universal Music e assina com a Altafonte





A cantora Ivete Sangalo , que realizará em breve uma turnê comemorativa de seus 30 anos de carreira , anunciou nesta segunda-feira (11) que assinou um novo contrato com a distribuidora digital Altafonte , onde está preparando o lançamento do EP Reivete-se , com três faixas , para esta sexta-feira (15).

“Minha vida tem sido cercada de grandes oportunidades, não seria diferente nesse momento tão significativo, comemorando meus 30 anos de carreira, me trazendo essa grande parceria. Estou prontíssima para juntos alçarmos voos sensacionais de muito sucesso”, afirma a cantora.





O acordo entre a Altafonte e Ivete abrange todo o selo IM Music , ampliando o escopo da parceria. A união entre Altafonte e o selo de Ivete parece tem, portanto, a meta de unir a força e a criatividade de uma das maiores estrelas da música brasileira à eficiência de uma distribuidora de excelência, tanto no Brasil, quanto no exterior.

Alex Schiavo , Chief Artistic Officer da Altafonte , expressou sua alegria com o acordo : “É com grande felicidade que recebemos uma das maiores artistas da música brasileira, Ivete Sangalo e seu selo IM Music, em seu primeiro grande lançamento independente. É uma grande honra para a Altafonte no mundo”.

Mônica Brandão , Head de A&R da Altafonte , faz coro: "Nem nos meus melhores sonhos eu pensei em assinar um contrato desta grandeza. Estamos em festa! A chegada do selo IM Music vem para arrematar o ótimo ano que tivemos. E poder celebrar isso junto aos 30 anos de uma carreira tão bem sucedida como da Ivete Sangalo é uma honra”.

Cynthia Sangalo , CEO da Iessi Music Entertainment, empresa de Ivete Sangalo , também compartilhou sua satisfação com o acordo: “Nesse ano tão emblemático e comemorativo temos muitas razões para celebrar. Essa parceria sem dúvida é uma delas. Obrigada, Altafonte, vamos arrebentar”.

Com isso, Sangalo encerra um longo ciclo com a gravadora Universal Music por onde esteve nos últimos 29 anos , após sua saída da Banda Eva . Além disso, tudo indica que a Altafonte será parte integrante do grupo Sony Music Entertainment.

Na Universal Music , Ivete Sangalo gravou oito álbuns em sua carreira solo , sendo o último, Onda Boa com Ivete, de 2022.