A estrela pop Taylor Swift sempre foi acostumada, em sua carreira musical, a bater recordes.

Agora, ela tem mais um para a sua coleção.





A hitmaker de Cruel Summer acaba de quebrar o recorde do lendário Elvis Presley com mais semanas no topo da lista de álbuns da Billboard nos EUA .

Ela conseguiu esse feito com o disco 1989 (Taylor's Version) que retornou ao primeiro lugar da Billboard 200 pela quinta vez na última semana de 2023.

Com isso, ela alcançou 68 semanas no topo da referida lista , superando as 67 de Elvis .

Agora, ela tem uma marca bem maior a ser superada, no que parece mais um desafio em sua bem sucedida carreira.

Os resultados comerciais que ela conquistou nesta semana se referem aos artistas solo , mas no geral, os Beatles continuam com a marca de 132 semanas no topo da Billboard 200.

Há de se observar que todas essas semanas em que Taylor Swift se manteve no posto mais alto da lista de álbuns do país norte-americano, se devem ao grande êxito comercial de seus mais recentes trabalhos.

Ela emplacou cinco de seus álbuns de estúdio no TOP 10 dos EUA - uma façanha - que a colocou como a artista feminina com o maior número de discos na história da Billboard, chegando a quebrar um recorde que pertencia à Barbra Streisand , que se mantinha até julho de 2023 .

Sua turnê The Eras Tour, que passou pelo Brasil no último ano, lotou estádios e arenas por todo o mundo.

É um fenômeno.