Foto: Divulgacao Christina Aguilera assina novo acordo de representação global





Um dos grandes nomes da história da música pop, a icônica Christina Aguilera anunciou neste mês um novo acordo de representação global com a United Talent Agency (UTA), que já trabalhou com outros grandes nomes do pop como Bebe Rexha, Florence + The Machine, Guns N' Roses, Halsey, Lil Nas X, Paramore, Post Malone , entre outros.

Aguilera , que já conquistou o Grammy Awards , já vendeu mais de 75 milhões de discos em todo o mundo . Só no Spotify , a estrela pop conta com quase 31 milhões de ouvintes mensais e no YouTube , ela tem quase 6 milhões de assinantes .





Durante toda sua trajetória na indústria musical, Aguilera emplacou cinco músicas no topo da Billboard Hot 100 , além de liderar as paradas em três décadas consecutivas: 1990, 2000 e 2010 .

No Instagram , a cantora celebrou sua nova fase profissional: "Esta noite marca o início de um novo capítulo. Não consigo pensar em melhor maneira de me despedir deste ano incrível do que passar esta noite em Las Vegas com todos vocês… Um brinde aos momentos mágicos que criaremos, à música que encherá nossos corações e às intermináveis possibilidades que temos pela frente".

Ela continua a ser representada internacionalmente pelas empresas Roc Nation e imPRint .