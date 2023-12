Foto: James Marcus Haney / @marcushaney Confira a lista das turnês internacionais mais lucrativas de 2023





Este ano foi repleto de grandes turnês internacionais de artistas pilares da indústria musical.

A popstar Beyoncé pôs o pé na estrada para apresentar as músicas de seu mais recente álbum de estúdio, Renaissance , enquanto que o astro pop britânico Ed Sheeran revisitou os seus últimos quatro álbuns na turnê Mathematics com arenas lotadas.





Também aconteceu a grandiosa turnê Music Of The Spheres do grupo britânico Coldplay e a despedida de Elton John dos palcos com a sua Farewell Yellow Brick Road , após mais de 50 anos encantando o mundo com os seus clássicos atemporais como Your Song, Goodbye Yellow Brick Road e Candle In The Wind .

A lista que vamos conferir em seguida foi elaborada de acordo com os relatórios da revista Forbes , que analisou cada uma das 10 turnês mais lucrativas de 2023 .

De acordo com a publicação, os números representam os lucros antes dos impostos aplicados neste ano , que compreende o período de 1º de janeiro a 31 de agosto, menos às taxas de representação (gerentes, advogados, agentes) e os custos operacionais de viagens.

As fontes incluem dados da Billboard e Pollstar , bem como entrevistas com especialistas e analistas do setor.

A escala massiva de uma turnê global normalmente inclui um staff formado por dançarinos de apoio, asessores pessoais dos artistas, membros da equipe, engenheiros de som e designers de iluminação e palco . Todos eles se deslocam de cidade em cidade com o artista principal.

No meio de toda essa correria, locais precisam ser alugados, reservas são realizadas em hotéis e, também, locações de arenas e estádios, sem contar os agentes dos artistas e seus promotores, além das bilheterias oficiais que recebem uma parte da receita bruta das turnês.

Confira as 10 turnês internacionais mais lucrativas de 2023 , de acordo com a Forbes , com os valores líquidos:

1º - Taylor Swift - The Eras Tour - US$ 305 mlhões

2º - Beyoncé - Renaissance World Tour - US$ 145 milhões

3º - Ed Sheeran - Mathematics Tour - US$ 110 milhões

4º - Coldplay - Music of the Spheres World Tour - US$ 85 milhões

5º - P!nk - Summer Carnival - US$ 85 milhões

6º - Harry Styles - Love On Tour - US$ 70 milhões

7º - Elton John - Farewell Yellow Brick Road - US$ 70 milhões

8º - Morgan Wallen - One Night at a Time World Tour - US$ 70 milhões

9º - Luke Combs - World Tour - US$ 55 milhões

10º - The Weeknd - After Hours til Dawn Tour - US$ 55 milhões