Foto: Sony Music / Epic Records As 10 músicas mais escutadas de Ozzy Osbourne no Brasil

Ozzy Osbourne é um dos ícones do heavy metal e ex- vocalista da banda britânica Black Sabbath . Neste domingo (3), o artista completou 75 anos de idade e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou a data e apresenta um estudo sobre as suas músicas mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos .

O ranking apresenta clássicos de Osbourne , em sua fase solo ou como frontman do Black Sabbath . E no lugar mais alto do pódio está Iron Man . O TOP 5 ficou completo com Paranoid e No More Tears , em segundo e terceiro lugares, além de Changes e

War Pigs na quarta e quinta posições, respectivamente.







Ozzy Osbourne tem 244 obras musicais e 656 gravações cadastradas na gestão coletiva da música no Brasil. Como cantor e compositor, o lendário roqueiro tem o seu direito autoral de execução pública protegido no país pelo Ecad , assim como os demais artistas internacionais. Isso ocorre porque as associações de música brasileiras possuem contratos de representação com sociedades da mesma natureza em diversos países, o que torna possível que os artistas estrangeiros recebam seus respectivos direitos quando suas músicas são tocadas no país.

Nesses casos, o Ecad arrecada os valores e distribui para as associações brasileiras, que os repassam para as associações estrangeiras e, em seguida,

para os artistas.

Confira as 10 músicas mais ouvidas de Ozzy Osbourne no Brasil :

10º - Dreamer









9º - Mr. Crowley





8º - N.I.B

7º - Mama, I'm Coming Home

6º - Crazy Train

5º - War Pigs

4º - Changes

3º - No More Tears

2º - Paranoid

1º - Iron Man