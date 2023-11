Foto: Reprodução / Instagram / @anitta Anitta afirma à Vogue Arábia: "Ser atriz é o meu objetivo"





A popstar Anitta é o grande destaque da capa da revista Vogue Arábia e na publicação, ela deu uma entrevista exclusiva revelando que seu foco atual é atuar nas telas .

“Assinei para fazer um filme. As pessoas estão me convidando para atuar agora, e é o meu segundo sonho. Depois de ter realizado muitas coisas que sonhei na música, acho que ser atriz é o meu objetivo", afirma a hitmaker de Envolver . "Elite foi uma experiência incrível e agora estou trabalhando no meu próximo projeto”.

A estrela brasileira também comentou sobre seu próximo álbum de estúdio, Funk Generation , que chegará às plataformas digitais pela Universal Music no primeiro semestre de 2024 através de sua nova gravadora, a Republic Records . No bate-papo, ela deixa claro que pretende internacionalizar o funk brasileiro, em outras línguas.

“É um álbum completo de funk cultural em inglês e espanhol. É uma mistura da minha música no Brasil, meu funk brasileiro – mas de uma maneira internacional – com outras línguas e várias produções. Acredito que será muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a ouvir fora do Brasil” , disse.

Anitta realizou sua primeira aparição em uma série internacional em Elite , veiculada pela plataforma Netflix em outubro deste ano.