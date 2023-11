Foto: Aline Fonseca Caetano Veloso anuncia data extra do show 'Transa' em São Paulo





O cantor e compositor Caetano Veloso acaba de anunciar uma data extra do show de celebração dos 50 anos de seu clássico álbum Transa em São Paulo, que acontecerá no dia 27 de novembro .

Esta é a segunda data confirmada pelo artista, que também se apresentará no dia anterior, mas com ingressos esgotados .





Os ingressos, que custam entr e R$ 440 e R$ 920 , podem ser adquiridos no site da Ticket360 ou nas bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - de segunda a sexta, das 11h às 17h - sem taxa de conveniência).

Lançado em 1972 pela gravadora Philips , Transa completou seu cinquentenário em 2022, e segue como um dos álbuns mais celebrados do compositor baiano pelas novas gerações. O disco foi gravado em Londres com uma banda formada por Jards Macalé (violão e guitarra), Tutty Moreno (percussão), Áureo de Souza (bateria) e Moacyr Albuquerque (baixo).

Além disso, contou ainda com a participação de Gal Costa e de Angela Ro Ro , que tocou gaita na faixa Nostalgia (That's What Rock 'n Roll Is All About) .

Para este show, Caetano faz questão de manter os tons originais em que as faixas foram gravadas.

O repertório do show vai além da reconstituição das músicas do álbum: Caetano incluiu canções de fases da fase pré e pós- Transa , como Irene (lançada em 1969), Maria Bethânia (lançada em 1971), Araçá Azul (lançada em 1973) e, ainda, Sem Samba Não Dá , do seu mais recente álbum de estúdio, Meu Coco (lançado em 2021).