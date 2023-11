Foto: Disney Brasil Trilha sonora de ‘Wish’, da Walt Disney, entra nas plataformas digitais





A trilha sonora de Wish , novíssima produção dos Walt Disney Animation Studios , já está disponível em todas as plataformas de streaming e também nos formatos físicos CD e vinil pela Universal Music .

Com as vozes da atriz vencedora do Oscar, Ariana DeBose como Asha , Chris Pine como Rei Magnífico e Alan Tudyk como o bode de estimação de Asha, Valentino , o épico musical chega às telas dos EUA em 27 de novembro , quando é celebrado no país o Dia de Ação de Graças .

No Brasil, a estreia, com o título Wish — O Poder dos Desejos , está prevista para 4 de janeiro de 2024 , quando o famoso estúdio comemora 100 anos de produção de filmes .

Inspirado no legado mágico e musical de Walt Disney , Wish apresenta uma história e personagens originais, com sete músicas inéditas escritas pela cantora e compositora Julia Michaels e pelo produtor, compositor e músico vencedor do Grammy, Benjamin Rice . Cinco canções foram lançadas antes do filme e se tornaram sensações virais, gerando mais de 60 milhões de criações no TikTok e resultando em 5,5 bilhões de visualizações .

Foto: Universal Music Trilha sonora de 'Wish', da Disney, estreia nas plataformas digitais





No centro de Wish , como em muitos dos filmes da Disney que vieram antes dele, está a música: “Muitos de nossos filmes mais amados são musicais”, disse o produtor Peter Del Vecho. “Quando pensamos na Disney, pensamos em uma gama de emoções. Queremos nos sentir como se estivéssemos em uma montanha-russa, e parte dessa emoção vem da música.”

Ao considerar nomes para compor a música de Wish , os cineastas queriam encontrar alguém que pudesse oferecer um som atemporal e contemporâneo. Jennifer Lee , diretora de criação do Walt Disney Animation Studios , explicou: “Julia Michaels é um talento extraordinário. Juntamente com seu parceiro de composição Benjamin Rice, criou músicas originais que inspiraram todos nós que trabalhamos no filme. Seu processo colaborativo foi muito especial, pois ela realmente se sentou conosco e conversou sobre as motivações de nossos personagens”.

Julia Michaels comentou : “A Disney esteve muito presente em minha vida durante toda a minha jornada de compositora. As músicas de ‘Wish’ são divertidas, emocionais e sinceras. Ben e eu tivemos que cobrir um espaço grande nas letras, então muitas das canções são sinceras e extravagantes na parte rítmica. O processo de colaboração com os cineastas foi especial”.

Benjamin Rice acrescenta: “As canções são realmente muito significativas. Desde a música de abertura até os créditos finais, acho que as músicas cobrem um rico território emocional e, ao mesmo tempo, fornecem o contexto da história e o tipo de mensagem genuína que vive tanto no filme quanto fora dele”.

De acordo com Tom MacDougall , produtor musical e presidente da Walt Disney Music , Michaels e Rice representam uma direção ousada para os compositores do Walt Disney Animation Studios , pois os musicais anteriores geralmente recrutavam profissionais do mundo do teatro.

“Julia e Ben vêm de uma formação de compositores de música pop e trouxeram uma exuberância juvenil para o projeto — o fato curioso é que Julia é a pessoa mais jovem a escrever todas as músicas para um longa-metragem do Walt Disney Animation Studios”, observa o produtor.

Para MacDougall , Michaels e Rice preenchem todos os requisitos – e mais alguns: “Eles realizaram todos os meus sonhos para ‘Wish’”, observa. “Há um frescor nas músicas com o qual acho que o público se conectará em muitos níveis. Acho que é fácil se envolver com essas músicas rapidamente por causa da sensibilidade moderna e clássica que foi usada em sua criação.”

“Uma canção em um musical tem um propósito específico na narrativa. À medida que a história vai se construindo e a emoção vai ficando maior, é como se um simples diálogo não conseguisse transmitir todo o sentimento, e o personagem não tivesse outra escolha a não ser continuar falando por meio da canção” , acrescenta Matt Walker , produtor musical e vice-presidente sênior de música da Walt Disney Music .

Ouça a trilha sonora de Wish :