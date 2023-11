Foto: Reprodução / YouTube Madonna negocia show no Rock In Rio em 2024





De acordo com o colunista Leo Dias , a popstar Madonna está negociando com a produção do Rock In Rio 2024 para trazer a Celebration Tour ao Brasil.

A nova série de shows da hitmaker de Vogue revisita os 40 anos de carreira de Madonna , a cantora feminina que mais vendeu discos na história da indústria musical , com mais de 400 milhões de unidades desde o lançamento de seu primeiro single, Everybody , em 6 de outubro de 1982 .





Madonna está se apresentando na Europa neste momento, mas a turnê seguirá para a América do Norte em breve.

O Rock In Rio já confirmou alguns nomes internacionais que serão headliners do festival, como Ed Sheeran, Joss Stone e Ne-Yo . O evento acontece entre os dias 13 e 22 de setembro na Cidade do Rock , na Barra da Tijuca .