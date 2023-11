Foto: Reprodução / YouTube Para evitar prisão na Espanha, Shakira paga multa de R$ 39 milhões





Em meio a um julgamento sob acusações de fraude fiscal, a popstar colombiana

Shakira aceitou uma proposta do Ministério Público da Espanha para o pagamento

de uma multa no valor de 7,3 milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões no câmbio atual) para que ela não fosse presa e processada no país .

Inicialmente, Shakira poderia pegar até 8 anos de prisão , que foi proposto pelo fisco espanhol, mas a pena foi reduzida a 3 anos . Contudo, a cantora não vai cumprir a pena.

A hitmaker de Waka Waka chegou a mencionar na audiência que não sabia como suas finanças estavam sendo conduzidas e que passou a maior parte dos anos em que viveu na Espanha, fora do país em decorrência de seus compromissos na indústria musical .

Na audiência estiveram presentes 117 testemunhas , incluindo profissionais e

prestadores de serviço que trabalharam com Shakira durante o período em que ela

morou na país europeu. Também estavam no tribunal, Afo Verde , CEO da Sony Music Entertainment , além de Antonio de la Rúa , ex-marido da artista.

“Tenho que escolher minhas batalhas e a mais importante agora é fazer de tudo para que os meus filhos vivam uma vida plena, além de focar no que é realmente importante: vê-los crescer e passar um tempo com eles, sem submetê-los à angústia de ver sua mãe em um julgamento penal com o desgaste que isso pressupões”, disse Shakira ao jornal El País , explicando a sua situação com o fisco da Espanha .