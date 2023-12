Foto: Todd Weaver Confira as 20 faixas da coletânea 'Rebel Diamonds' do The Killers





O The Killers acaba de lançar um álbum comemorativo com seus melhores sucessos . Intitulado Rebel Diamonds , o disco conta com 20 faixas , iniciando com quatro músicas de Hot Fuss , álbum de estreia deles, de 2004, seguindo hits mais recentes, como Boy e Your Side of Town .

Além disso, a grande novidade é a inédita Spirit , uma canção que promete ser cantada a plenos pulmões nos grandes festivais. O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Island Records .





Rebel Diamonds é uma imersão curada em um impressionante catálogo de composições e habilidades musicais, solidificando a banda como uma das vozes mais importantes no rock'n'roll nas últimas duas décadas. O álbum apresenta, pelo menos, uma música de cada um dos sete discos de estúdio da banda até o mais recente LP Pressure Machine , de 2021. Este trabalho destaca a versatilidade e a durabilidade do grupo em meio ao cenário musical alternativo em constante mudança.



A coleção é composta por músicas que incorporam a essência dos Killers como banda, incluindo algumas de suas favoritas que ressoaram ao longo dos anos - faixas como Be Still , do álbum Battle Born , de 2012, ou Dying Breed , do álbum Imploding The Mirage , de 2020, ou A Dustland Fairytale , do álbum Day & Age de 2008, que a banda recentemente regravou e apresentou com Bruce Springsteen .



“Já foi dito que o que é lembrado vive” , reflete o vocalista Brandon Flowers no trailer do disco. “Acumulamos estádios cheios de memórias nos últimos 20 anos, o suficiente para preencher vidas. Vinte músicas durante vinte anos – ‘Rebel Diamonds’”.

Ouça: