Lukas Agustinho e Gabriela Rocha se unem na canção "Tu és Poderoso"





O cantor Lukas Agustinho anuncia nesta terça-feira (12) sua inédita parceria com o fenômeno gospel Gabriela Rocha na versão de Tudo é Possível ( More The Able da Elevation Worship ). A faixa, que já está disponível em todas as plataformas digitais, também ganhou seu clipe oficial no YouTube .

"Eu acredito que Deus tem uma mensagem poderosa com essa música", observa Lukas . "Quando eu escutei pela primeira vez, eu tive a certeza de que essa canção eu teria de gravar com a Gabriela Rocha. Os céus fez isso acontecer! Cantem, ouçam muito e gritem para todos, que Deus é o poder".





Lukas Agustinho nasceu no Rio de Janeiro em 1994 e aos 10 anos iniciou no grupo de louvor da igreja que frequentava. Começou tocando contrabaixo para cantores e aos poucos percebeu que seu chamado era além de tocar instrumentos, era também cantar.

Aos 18 anos de idade começou a desenvolver sua voz, que aos poucos foi tomando o tempo de tocar e se dedicou apenas a cantar. Começou em um coral na escola e foi fluindo.

Aos 23 anos, Lukas foi apresentado ao Brasil, por um vídeo (cover), gravado em sua casa com a música Lugar Secreto de Gabriela Rocha , que a própria postou em suas redes sociais. Depois vieram vários vídeos em parceira com a cantora que tomou uma proporção gigante. Desde então Lukas tem ido por onde Deus tem lhe ordenado, fazendo a obra e cumprindo o Ide do Senhor Jesus.

Assista ao clipe: