Dupla Daryl Hall & John Oates encerram parceria com briga por royalties





Um dos grandes nomes do R&B nas décadas de 1970 e 1980, a dupla Daryl Hall & John Oates se separou em meio a um ambiente complicado que envolve disputa judicial e até ordem de restrição .

Com uma situação que beirou o descontrole, Hall entrou com um pedido de ordem de restrição contra John Oates , algo inimaginável depois de mais de 40 anos de carreira da dupla .





Foi no dia 16 de novembro deste ano Daryl Hall entrou com uma queixa contra seu ex-parceiro musical em um tribunal na icônica cidade musical de Nashville (EUA). Lá, ele conseguiu uma ordem de restrição em caráter temporário . O caso corre em segredo de justiça e não se sabe o motivo do pedido.

Especula-se que o motivo do fim da dupla Hall & Oates tenha a ver com a divisão de royalties de sua obra . Agora, ambos os artistas estão focados em suas carreiras

solo .

Há seis anos, Hall & Oates entraram em uma bem sucedida turnê onde o duo britânico Tears For Fears foi a atração de abertura dos shows.

Eles iniciaram suas atividades ainda em 1970, na Filadélfia (EUA). Naquela época, os artistas passaram por importantes gravadoras como a Atlantic Records e RCA , até migrarem para a Arista Records do lendário Clive Davis . Eles são considerados um dos maiores atos da música pop em todos os tempos.

Com composições voltadas ao R&B, soul music e rock , Hall & Oates já vendeu mais de 80 milhões de discos em todo o mundo , implusionados pelo sucesso de grandes canções como Maneater, I Can't Go For That, Out Of Touch, Private Eyes e Kiss on My List .