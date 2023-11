Foto: Divulgacao Primavera Sound firma contrato de 10 anos e será transmitido pela Globo





A organização do Primavera Sound divulgou uma nota nesta quinta-feira (9) onde

anuncia um contrato de 10 anos com a produtora Time For Fun (T4F) para a

realização do festival.

Além disso, o evento também contará com a transmissão de seus shows pela Globo , dentro das plataformas da emissora como o Globoplay e Multishow .





Para a edição 2023 do Primavera Sound , a organização também assinou um acordo

com a Via Mobilidade para facilitar a ida e a volta do público que utilizará o transporte sob trilhos durante os dias do festival.

Os headliners do Primavera Sound para este ano são: The Cure, The Killers, Pet Shop Boys e Beck . Nomes nacionais como Cansei de Ser Sexy, Filipe Catto e Marisa Monte também foram confirmados.

O festival acontece nos dias 2 e 3 de dezembro no Autódromo de Interlagos em São Paulo .