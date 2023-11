Foto: Divulgacao Clássico de Rita Lee bate 10 milhões de streams no Spotify





O clássico Ovelha Negra , uma das músicas mais icônicas da saudosa Rita Lee (1947-2023) com a banda Tutti Frutti , acaba de bater a expressiva marca de 10 milhões de streams no Spotify. As informações são da Universal Music .

A Rainha do Rock , que tem mais de 3,4 milhões de ouvintes mensais na plataforma, lançou Ovelha Negra como parte integrante do álbum Fruto Proíbido em 1975.





Ovelha Negra encerra o álbum da maneira mais impactante possível. O maior hino aos diferentes é também o maior hit do disco . A faixa ficou entre as mais tocadas das rádios naquele ano e ainda ganhou um clipe especial no programa Fantástico da Rede Globo .

Foi através de uma rádio que tocava majoritariamente música caipira que Charles , pai de Rita Lee , ouviu a música pela primeira vez e foi tirar satisfação com a filha.



“Sobre eu ser a ovelha negra, ele concordava”, escreveu Rita no livro U ma Autobiografia , seu best seller de 2016. “O que pegou foi dar a entender que meu pai havia me expulsado de casa. Culpei a licença poética, o Sargento entendeu a sutileza e deixou barato”.