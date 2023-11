Foto: Reprodução / Instagram / @taylorswift Taylor Swift alcança o topo de álbuns nos EUA com '1989'





A estrela pop Taylor Swift acaba de emplacar a nova versão do álbum 1989 no topo da Billboard 200 , a principal parada de álbuns dos EUA.

Além disso, sete canções do disco reeditado para a nova série Taylor's Version estão na lista Billboard 100 de singles: Is It Over Now?, Slut!, Say Don't Go, Bad Blood, Style, Now That We Don't Talke e Suburban Legends .





Agora, Swift, juntamente com o rapper Drake , é a terceira artista com mais álbuns no topo na história da Billboard 200 .

Confira:

. @taylorswift13 's '1989 (Taylor's Version)' officially debuts at No. 1 on this week's #Billboard200 .



. @taylorswift13 's '1989 (Taylor's Version)' officially debuts at No. 1 on this week's #Billboard200 .



It's her 13th career No. 1 album, tying @Drake for the third-most of all time, after @thebeatles (19) and Jay-Z (14). — billboard charts (@billboardcharts) November 6, 2023