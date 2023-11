Foto: Site oficial / Nirvana Os 10 álbuns de rock mais vendidos nos EUA em 2023





Uma apuração realizada pela newsletter Stream N'Destroy , definiu os 10 álbuns de rock mais vendidos nos EUA neste ano.

A lista correponde aos discos de catálogos , que incluem, também álbuns de heavy metal.





Discos clássicos de bandas icônicas do gênero como Pink Floyd, Queen, Metallica e AC/DC figuram no ranking, como The Dark Side Of The Moon (1973), Greatest Hits (1981), Metallica ( The Black Album , 1991) e Back In Black (1980), respectivamente.

Confira o ranking:

1º Pink Floyd com The Dark of the Moon - 153 mil cópias

2º Queen com Greatest Hits - 136 mil cópias

3º Metallica com Metallica (The Black Album) - 118 mil cópias

4º AC/DC com Back in Black - 87 mil cópias

5º Metallica com Master of Puppets - 83 mil cópias

6º Nirvana com Nevermind - 76 mil cópias

7º Metallica com Ride the Lightning - 66 mil cópias

8º Guns N' Roses com Greatest Hits - 63 mil cópias

9º Led Zeppelin com IV - 61 mil cópias

10º My Chemical Romance com The Black Parade - 59 mil cópias