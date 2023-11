Foto: Divulgacao Filme 'Nosso Sonho' é exibido gratuitamente em bairros de São Paulo





O longa-metragem Nosso Sonho , que conquistou a maior bilheteria do cinema nacional em 2023 , chega ao Circuito Spcine na programação entre os dias 9 e 15 de novembro .

O filme será exibido gratuitamente no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes e nos CEU's Aricanduva, Butantã, Caminho do Mar, Feitiço da Vila, Jaçanã, Jambeiro, Meninos, Parque Veredas, Paz, Perus, São Rafael, Três Lagos, Vila Atlântica e Vila do Sol .





Dirigido por Eduardo Albergaria , o longa apresenta a história da famosa dupla de cantores brasileiros Claudinho e Buchecha . A cinebiografia é narrada a partir do ponto de vista de Buchecha e mostra como a amizade entre os dois - que começou ainda na infância - se transformou em um poderoso combustível para a superação de desafios e diversas conquistas do duo, incluindo o status de maiores fenômenos do funk melody nacional de todos os tempos.

Elis Regina e Tom Jobim



Outro destaque da programação é o documentário Elis & Tom, Só Tinha De Ser Com Você , dirigido por Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay . A produção, que será exibida no Circuito Spcine Biblioteca Roberto Santos com ingressos a preços populares: R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia), conta com imagens da gravação do antológico álbum que juntou a cantora Elis Regina com Tom Jobim .

Sobre o Circuito Spcine

Criado em 2016, o Circuito Spcine é a rede de salas de cinema da Prefeitura de São Paulo . Com o objetivo de democratizar o acesso ao entretenimento audiovisual, o projeto possui salas de cinema em todas as regiões da capital paulista, preferencialmente em bairros não atendidos pelas salas comerciais.