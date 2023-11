Foto: Universal Music GPWeek, evento pré-F1, levou 70 mil pessoas ao Allianz Parque





O festival GPWeek , que aconteceu nos dias 4 e 5 de novembro em São Paulo , reuniu grandes nomes nacionais e internacionais em seu lineup, formado pelos headliners Kendrick Lamar , Swedish House Mafia, Halsey e Machine Gun Kelly , além dos artistas brasileiros Tasha e Tracie e IZA .

Com isso, 70 mil pessoas curtiram os shows da GPWeek no Allianz Parque , que teve como missão celebrar os diversos sons e trilhas em uma das semanas mais importantes do calendário esportivo e cultural do país, a Fórmula 1 . O encerramento foi do rapper Kendrick Lamar.





A realização do evento ficou a cargo da produtora 30e , com o merchandising da marca de cervejas Heineken , que mantém forte ligação com o Grande Prêmio de São Paulo , realizado anualmente.