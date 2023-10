Foto: Reprodução / Instagram / @taylorswift Taylor Swift arrecada US$ 100 milhões com pré-venda nos cinemas

Taylor Swift continua deixando grandes marcas no mundo da música e do entretenimento como um todo. E a The Eras Tour certamente é o grande projeto artístico de sua carreira.

Além de quebrar recordes com ingressos para sua atual turnê mundial, com filas

intermináveis de seus fãs no anseio de ter oportunidade de ver a artista, Taylor Swift também está fazendo sucesso no cinema .





A pré-venda para o longa-metragem documental Taylor Swift: The Eras Tour já arrecadou US$ 100 milhões , algo em torno de meio bilhão de reais .

Os dados foram obtidos pelo Variety através de relatórios da distribuidora AMC Theatres , que informou que o espetacular montante financeiro arrecadado ocorreu através de vendas antecipadas de ingressos para o filme.

Ao todo, 8.500 cinemas em 100 países colocaram The Eras Tour em cartaz.

Taylor Swift: The Eras Tour estreará nos cinemas brasileiros no dia 13 de outubro , praticamente um mês antes da estrela pop desembarcar no país para a sua nova turnê, que acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de novembro no Estádio Nilton Santos , no Rio, e nos nos dias 24, 25 e 26 do mesmo mês no Allianz Parque , em São Paulo.



Confira o trailer: