Foto: Universal Music U2 lança 'Songs Of Surrender' em vinil duplo transparente





A banda irlandesa U2 está lançando o álbum Songs of Surrender em vinil duplo transparente , de 180 gramas , com 16 novas gravações acústicas e reimaginadas de seu espetacular catálogo musical, com produção de The Edge .

De acordo com o site especializado no formato, Vinews , este lançamento já está em pré-venda no Brasil no Umusic Store pelo valor de R$ 349,90 .







Songs Of Surrender inclui clássicos do U2 como One, I Still Haven't Found What I'm Looking For e Pride (In The Name Of Love) .

Ao longo de cinco décadas, o U2 vendeu mais de 175 milhões de álbuns , ganhou 2 2 prêmios Grammy e lançou 14 álbuns de estúdio , a maioria pela gravadora que lançou a banda ao mundo, a Island Records de Chris Blackwell .

Confira o conteúdo completo do vinil duplo de Songs Of Surrender :

Disco 1

Lado A

One

Where The Streets Have no Name

Stories for Boys

Walk On (Ukraine)

Lado B

Pride (In The Name Of Love)

City Of Blinding Lights

Ordinary Love

Invisible

Disco 2

Lado A



Vertigo

I Still Haven't Found What I'm Looking For

The Flyt

If God Will Send His Angels

Lado B



Stay (Faraway, So Close)

Sunday Bloody Sunday

I Will Follow

"40