Foto: Universal Music Clássicos de Frank Sinatra são revisitados em CD duplo





A Universal Music , através do histórico catálogo da Capitol Records, está lançando a compilação Platinum em um conjunto colecionável de 2 CD's que celebra o septagésimo aniversário da assinatura de Frank Sinatra com a gravadora, cujo momento transformou sua carreira e solidificou sua posição como um dos maiores cantores interpretativos de todos os tempos. As informações são do Vinews .



De 1953 a 1962 , Sinatra gravou mais de 300 canções para a Capitol, a maioria delas incluídas nos álbuns conceituais marcantes dos quais Sinatra foi pioneiro. É sem dúvida o melhor conjunto de obras gravadas na música popular.





Platinum ganha uma edição especial que já está em pré-venda no site da Umusic Store , o e-commerce da Universal Music , pelo valor de R$ 139,90 .



Com 22 músicas , Platinum apresenta uma seleção das melhores e mais procuradas faixas de Sinatra em seus tempos de Capitol , desde a suingante I 've Got You Under My Skin e a efervescente Come Fly With Me até a deslumbrante Moonlight In Vermont e a melancólica Only The Lonely , com muitos destaques antes, durante e depois dessas gravações clássicas.

Também estão incluídas raridades do cofre, incluindo sessões que revelam a arte de estúdio de Sinatra .

Platinum teve sua curadoria assinada por Charles Pignone , presidente da Frank Sinatra Enterprises .

Confira o conteúdo completo de Platinum , do inesquecível Frank Sinatra :

CD 1



1. Lean, Baby

2. I’ve Got The World On A String

3. I Get A Kick Out Of You

4. Young At Heart

5. Just One Of Those Things

6. I Get Along Without You Very Well

7. In The Wee Small Hours Of The Morning

8. Learnin’ The Blues

9. Love And Marriage

10. (Love Is) The Tender Trap

11. You Make Me Feel So Young

12. I’ve Got You Under My Skin

13. I Couldn’t Sleep A Wink Last Night

14. The Lady Is A Tramp

15. Night And Day

16. Oh! Look At Me Now

17. Where Are You?

18. Witchcraft

19. All The Way

20. Moonlight In Vermont

21. Come Fly With Me

22. Only The Lonely

23. Something’s Gotta Give

24. All My Tomorrows

CD 2



1. Here's That Rainy Day

2. A Cottage For Sale

3. High Hopes

4. You Go To My Head

5. The Nearness Of You

6. Nice 'n' Easy

7. River, Stay 'Way From My Door

8. September In The Rain

9. Blue Moon

10. Day By Day

11. When The World Was Young

12. I Gotta Right To Sing The Blues

13. Here Goes

14. Guess I'll Hang My Tears Out To Dry

15. Lush Life

16. One For My Baby

17. Just In Time

18. A Hole In The Head

19. I've Got A Crush On You

20. Memories Of You